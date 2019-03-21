Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

55 dakika önce

Istanbul Jewelry Show Yer: CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziTarih: 21-24 MartSaat: 11: 00Türkiye Otelciler Biriği 23.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Istanbul Jewelry Show 

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 21-24 Mart

Saat: 11: 00

Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10: 00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 21 Mart

Saat: 19: 30

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Proses Emniyeti Sempozyumu 

Yer: Fairmont Quasar 

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 

Yer: Hilton convention Center

Tarih: 23-24 Mart

Saat: 10: 00

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi 

Tarih: 25 Mart

Saat: 09: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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