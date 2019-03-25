Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

54 dakika önce

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik ZirvesiYer: Grand Pera Emek Sahnesi Tarih: 25 MartSaat: 09: 00Madencilik, UMREK ve Finansman ToplantısıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih:...

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Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi 

Tarih: 25 Mart

Saat: 09: 00

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 26 Mart

Saat: 09: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:09 Kaynak: DHA

Grand Pera Emek Sahnesi, İstanbul, Ekonomi
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