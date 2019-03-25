İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
54 dakika önce
Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik ZirvesiYer: Grand Pera Emek Sahnesi Tarih: 25 MartSaat: 09: 00Madencilik, UMREK ve Finansman ToplantısıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih:...
Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi
Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 25 Mart
Saat: 09: 00
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:09 Kaynak: DHA
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