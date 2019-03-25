İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik ZirvesiYer: Grand Pera Emek Sahnesi Tarih: 25 MartSaat: 09: 00Madencilik, UMREK ve Finansman ToplantısıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih:...

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi



Yer: Grand Pera Emek Sahnesi



Tarih: 25 Mart



Saat: 09: 00



Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı



Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent



Tarih: 26 Mart



Saat: 09: 00



Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih: 29 Mart – 1 Nisan



Saat: 10: 00



7. ACE of M.I.C.E. Awards



Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Tarih: 3 Nisan



Saat: 18: 00



IoT EurAsia Zirvesi'nde



Yer: Hilton Bosphorus



Tarih: 9 Nisan



Saat: 10: 00



Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı



Yer: Raffles İstanbul



Tarih: 11 Nisan



Saat: 09: 30



WpFest



Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall



Tarih: 11 Nisan



Saat: 18: 00



Marketing Meetup 2019



Yer: Uniq İstanbul



Tarih: 25 Nisan



Saat: 10: 00

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