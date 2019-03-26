Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Madencilik, UMREK ve Finansman ToplantısıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09: 00CDP İklim Değişikliği KonferansıYer: Zorlu PSM Meydan FuayeTarih: 27 MartSaat: 13: 306.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 26 Mart

Saat: 09: 00

CDP İklim Değişikliği Konferansı

Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye

Tarih: 27 Mart

Saat: 13: 30

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas

Tarih: 28 Mart

Saat: 17: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

Cemre Çarşısı Açılışı

Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel

Tarih: 29 Mart

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Madencilik, İstanbul, Ekonomi
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