İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Madencilik
, UMREK ve Finansman Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul
Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09: 00
CDP İklim Değişikliği Konferansı
Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye
Tarih: 27 Mart
Saat: 13: 30
6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"
Yer: Sabancı Üniversitesi
Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
Cemre Çarşısı Açılışı
Yer: Ataşehir
Grand Sheraton
Hotel
Tarih: 29 Mart
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00 Anadolu Sigorta
"Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18: 30
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00