Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra PalasTarih: 28 MartSaat: 17: 00Square Group LansmanıYer: Raffles İstanbul Zorlu CenterTarih: 28 MartSaat: 19: 30IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri FuarıYer: İstanbul Fuar...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas

Tarih: 28 Mart

Saat: 17: 00

Square Group Lansmanı

Yer: Raffles İstanbul Zorlu Center

Tarih: 28 Mart

Saat: 19: 30

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 10: 15

Petroleum İstanbul 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

Cemre Çarşısı Açılışı

Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel

Tarih: 29 Mart

Saat: 10: 00

İstanbul Fintech Week

Yer: Vodafone Arena

Tarih: 2 Nisan

Saat: 13: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]