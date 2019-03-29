İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri FuarıYer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MartSaat: 10: 15Petroleum İstanbul 2019Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 28-30 MartSaat: 10: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 29 Mart...
IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı
Yer: İstanbul
Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10: 15
Petroleum İstanbul 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
Cemre Çarşısı Açılışı
Yer: Ataşehir
Grand Sheraton
Hotel
Tarih: 29 Mart
Saat: 10: 00
İstanbul Fintech Week
Yer: Vodafone Arena
Tarih: 2 Nisan
Saat: 13: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00 Anadolu Sigorta
"Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18: 30
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:05 Kaynak: DHA
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