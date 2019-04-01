Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

12 dakika önce

İstanbul Fintech WeekYer: Vodafone ArenaTarih: 2 NisanSaat: 13: 007. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
İstanbul Fintech Week

Yer: Vodafone Arena

Tarih: 2 Nisan

Saat: 13: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:55 Kaynak: DHA

Lütfi Kırdar, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: YSK'ya Göre Biz Kazandık Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu! Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]