İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İstanbul Fintech WeekYer: Vodafone ArenaTarih: 2 NisanSaat: 13: 007. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.

İstanbul Fintech Week



Yer: Vodafone Arena



Tarih: 2 Nisan



Saat: 13: 00



7. ACE of M.I.C.E. Awards



Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Tarih: 3 Nisan



Saat: 18: 00



Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası



Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi



Tarih: 4 Nisan



Saat: 18: 30



IoT EurAsia Zirvesi



Yer: Hilton Bosphorus



Tarih: 9 Nisan



Saat: 10: 00



İşveren Markası Zirvesi



Yer: Wyndham Grand Levent



Tarih: 11 Nisan



Saat: 08: 30



Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı



Yer: Raffles İstanbul



Tarih: 11 Nisan



Saat: 09: 30



WpFest



Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall



Tarih: 11 Nisan



Saat: 18: 00



Dyson Basın Toplantısı



Yer: Zorlu PSM Sky Lounge



Tarih: 16 Nisan



Saat: 18: 00



Marketing Meetup 2019



Yer: Uniq İstanbul



Tarih: 25 Nisan



Saat: 10: 00

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CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: YSK'ya Göre Biz Kazandık

Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum

İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu!

Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!