İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
12 dakika önce
İstanbul Fintech WeekYer: Vodafone ArenaTarih: 2 NisanSaat: 13: 007. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.
İstanbul Fintech Week
Yer: Vodafone Arena
Tarih: 2 Nisan
Saat: 13: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18: 30
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:55 Kaynak: DHA
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