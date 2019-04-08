İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

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30 dakika önce
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane BinasıTarih: 8 NisanSaat: 10: 00IoT EurAsia ZirvesiYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10: 00Türkiye Sigorta Birliği Basın ToplantısıYer: Hilton KozyatağıTarih: 9 NisanSaat: 09:...
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali
Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane
Binası
Tarih: 8 Nisan
Saat: 10: 00
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00 Türkiye Sigorta
Birliği Basın Toplantısı
Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:11 Kaynak: DHA
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