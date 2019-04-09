Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

IoT EurAsia ZirvesiYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10: 00Türkiye Sigorta Birliği Basın ToplantısıYer: Hilton KozyatağıTarih: 9 NisanSaat: 09: 00İşveren Markası ZirvesiYer: Wyndham Grand LeventTarih: 11 NisanSaat: 08: 30Çağrı Merkezleri Derneği Basın ToplantısıYer: Raffles İstanbulTarih:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:06 Kaynak: DHA

Sigorta, Ekonomi
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