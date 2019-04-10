İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

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İşveren Markası ZirvesiYer: Wyndham Grand LeventTarih: 11 NisanSaat: 08: 30Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılış TöreniYer: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama MerkeziTarih: 11 NisanSaat: 10: 30Çağrı Merkezleri Derneği Basın...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30 Sabancı Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni
Yer: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tarih: 11 Nisan
Saat: 10: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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