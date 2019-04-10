Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

İşveren Markası ZirvesiYer: Wyndham Grand LeventTarih: 11 NisanSaat: 08: 30Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılış TöreniYer: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama MerkeziTarih: 11 NisanSaat: 10: 30Çağrı Merkezleri Derneği Basın...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni

Yer:  Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tarih: 11 Nisan

Saat: 10: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
Sabancı Üniversitesi, Ekonomi
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