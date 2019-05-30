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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

26 dakika önce

ICCI 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MayısSaat: 09: 00İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın LansmanıYer: İnogarTarih: 30 MayısSaat: 09: 00İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" PaneliYer: TOBB Plaza Tarih: 30 MayısSaat: 09: 30INTERCEM...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00

İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı

Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 00

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Avrupa, Ekonomi
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