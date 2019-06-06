İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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INTERCEM KonferansıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 HaziranSaat: 09: 00Ro-Ro Gemisi İsim Verme TöreniYer: DFDS Pendik LimanıTarih: 13 HaziranSaat: 09: 30 I-TECH Teknoloji Kongre ve FuarıYer: Ankara ÜniversitesiTarih: 14-15-16 HaziranSaat: 10: 00.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
INTERCEM Konferansı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00
Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni
Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09: 30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00
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