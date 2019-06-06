Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

8 dakika önce

INTERCEM KonferansıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 HaziranSaat: 09: 00Ro-Ro Gemisi İsim Verme TöreniYer: DFDS Pendik LimanıTarih: 13 HaziranSaat: 09: 30 I-TECH Teknoloji Kongre ve FuarıYer: Ankara ÜniversitesiTarih: 14-15-16 HaziranSaat: 10: 00.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni

Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09: 30
 
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Ekonomi
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