Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

15. BeautyEurasia Konferansı Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 20-22 HaziranSaat: 10: 00Sababancı Üni.Kapanış KonferansıYer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/TuzlaTarih: 21 HaziranSaat: 13: 00Gloria Jean'sYer: İstanbul Beşiktaş mağazasıTarih: 22 HaziranSaat: 14: 00Tohum Otizm...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]


15. BeautyEurasia Konferansı
 
Yer:   İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat:  10: 00
Sababancı Üni.Kapanış Konferansı
Yer:   Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/Tuzla
Tarih: 21 Haziran
Saat:  13: 00
Gloria Jean's
Yer:   İstanbul Beşiktaş mağazası
Tarih: 22 Haziran
Saat:  14: 00
Tohum Otizm Vakfı
Yer:   Latanya Otel Ankara/Çankaya
Tarih: 24 Haziran
Saat:  10: 00
INTERCEM Konferansı
Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00
MediaMarkt Türkiye
Yer:   Tekfen Tower/ Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat:  12: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat:  15: 00


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:06 Kaynak: DHA
Sabancı Üniversitesi, Orhanlı, İstanbul, Ekonomi
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