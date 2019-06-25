Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat: 09: 00MediaMarkt TürkiyeYer: Tekfen Tower / LeventTarih: 25 HaziranSaat: 12: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

INTERCEM Konferansı
Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00
INTERCEM Konferansı
Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat:  09: 00
MediaMarkt Türkiye
Yer:   Tekfen Tower/ Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat:  12: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer:   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat:  15: 00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer:   Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat:  16: 00
Damat & Tween ve D's
Yer:   Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat:  17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer:   İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat:  9: 00


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:17 Kaynak: DHA
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi kaybeden Binali Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır. İstanbul'da şoke eden görüntü: Trafik magandası sosyal medyadan paylaştı Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]