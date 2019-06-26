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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

21 dakika önce

İstanbul Kids Fashion FuarıYer: İstanbul Fuar Merkezi/YeşilköyTarih: 26 HaziranSaat: 10: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 HaziranSaat: 15: 00SOSİAD - Dünya soğutma günüYer: Point Hotel TaksimTarih: 26 HaziranSaat: 16: 00Damat & Tween...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

İstanbul Kids Fashion Fuarı

Yer:   İstanbul Fuar Merkezi/Yeşilköy
Tarih: 26 Haziran
Saat:  10: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Yer:   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat:  15: 00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer:   Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat:  16: 00
Damat & Tween ve D's
Yer:   Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat:  17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer:   İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat:  9: 00
Ekonomi Gazetecleri Derneği
Yer:   IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  18.30
Yemeksepeti
Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:03 Kaynak: DHA
Tween, İstanbul, Ekonomi
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