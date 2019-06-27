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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

48 dakika önce

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri DerneğiYer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı SalonuTarih: 27 HaziranSaat: 9: 00Ekonomi Gazetecleri DerneğiYer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)Tarih: 3 TemmuzSaat: 18.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer:   İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat:  9: 00
Ekonomi Gazetecleri Derneği
Yer:   IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  18.30
Yemeksepeti
Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:02 Kaynak: DHA
Kabataş, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Ekonomi
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