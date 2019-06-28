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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

48 dakika önce

Novo Nordisk TürkiyeYer: Akdeniz Üniversitesi RektörlüğüTarih: 28 HaziranSaat: 11: 00Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"Yer: Sabancı Üniversitesi/Minerva PalasTarih: 2 TemmuzSaat: 11: 00Orka HOLDİGYer: Pullman İstanbul...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Novo Nordisk Türkiye
Yer:   Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 28 Haziran
Saat:  11: 00
Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"
Yer:   Sabancı Üniversitesi/Minerva Palas
Tarih: 2 Temmuz
Saat:  11: 00
Orka HOLDİG
Yer:   Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul  
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  10.30
Ekonomi Gazetecileri Derneği
Yer:   IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  18.30
Yemeksepeti
Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
İstanbul, Akdeniz Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ekonomi
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