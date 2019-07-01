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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"Yer: Sabancı Üniversitesi/Minerva PalaTarih: 2 TemmuzSaat: 11: 00Orka HOLDİGYer: Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul Tarih: 3 TemmuzSaat: 10.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"
Yer:   Sabancı Üniversitesi/Minerva Pala
Tarih: 2 Temmuz
Saat:  11: 00

Orka HOLDİG
Yer:   Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul  
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  10.30

Ekonomi Gazetecileri Derneği
Yer:   IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  18.30

Yemeksepeti
Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
11, istanbul, yenibosna, sabancı üniversitesi, Ekonomi
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