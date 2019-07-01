İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
1 saat önce
Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"Yer: Sabancı Üniversitesi/Minerva PalaTarih: 2 TemmuzSaat: 11: 00Orka HOLDİGYer: Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul Tarih: 3 TemmuzSaat: 10.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
Sabancı Üniversitesi-"Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları"
Yer: Sabancı Üniversitesi/Minerva Pala
Tarih: 2 Temmuz
Saat: 11: 00
Orka HOLDİG
Yer: Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul
Tarih: 3 Temmuz
Saat: 10.30
Ekonomi Gazetecileri Derneği
Yer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat: 18.30
Yemeksepeti
Yer: Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 16: 00
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