Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

42 dakika önce

Orka HOLDİGYer: Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul Tarih: 3 TemmuzSaat: 10: 30Ekonomi Gazetecileri DerneğiYer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)Tarih: 3 TemmuzSaat: 18: 30Finansal Kurumlar Birliği 7.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Orka HOLDİG
Yer:   Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul  
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  10: 30
Ekonomi Gazetecileri Derneği
Yer:   IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat:  18: 30
Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurulu
Yer:   Wyndham Grand İstanbul/Levent
Tarih: 5 Temmuz
Saat:  9: 30
Star of Bosphorus Veri Merkezi Açılışı
Yer:   Tuzla, İstanbul
Tarih: 5 Temmuz
Saat:  10: 30
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması
Yer:   Kanyo AVM
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  10: 30
Yemeksepeti
Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
yenibosna, istanbul, ekonomi, otel, Ekonomi
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