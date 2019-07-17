İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
3 saat önce
Turkcell basın toplantısı Tarih : 17 TemmuzYer : Fairmont Quasar İstanbulSaat : 10: 00 Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışıTarih : 23 TemmuzYer : Dilovası/KocaeliSaat : 11: 00.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
Turkcell basın toplantısı
Tarih : 17 Temmuz
Yer : Fairmont Quasar İstanbul
Saat : 10: 00
Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Tarih : 23 Temmuz
Yer : Dilovası/Kocaeli
Saat : 11: 00
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