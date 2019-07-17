Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3 saat önce

Turkcell basın toplantısı Tarih : 17 TemmuzYer : Fairmont Quasar İstanbulSaat : 10: 00 Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışıTarih : 23 TemmuzYer : Dilovası/KocaeliSaat : 11: 00.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Turkcell basın toplantısı
Tarih : 17 Temmuz
Yer   : Fairmont Quasar İstanbul
Saat  : 10: 00
Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Tarih : 23 Temmuz
Yer   : Dilovası/Kocaeli
Saat  : 11: 00


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ford Otosan, Dilovası, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı Hareket halindeki otobüsün altında kalan genç kızın korkunç ölümü kameralara yansıdı Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]