Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

Geleceğim Sosyal Bilimler ZirvesiTarih : 22 TemmuzYer : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir YerleşkesiSaat : 10.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi

Tarih : 22 Temmuz
Yer   : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi
Saat  : 10.00

Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer           : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih        : 22 Temmuz Pazartesi
Saat         : 20: 00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer           : Dilovası/ İzmit
Tarih        : 23 Temmuz Salı
Saat         : 11: 00

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : Divan İstanbul Otel
Saat  : 10.30

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat  : 15.00

Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı

Yer          : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih       : 25 Temmuz Perşembe
Saat        : 10.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)

Tarih : 25 Temmuz
Yer   : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  : 12.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09: 30

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18: 00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09: 00


Başakşehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Sultangazi'de asansörde sıkışan adam hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:44:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]