İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı Yer : Ritz Carlton Istanbul Tarih : 31 Temmuz Çarşamba Saat : 09: 00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Yer : Feriye Lokantası Tarih : 26 Temmuz Cuma Saat : 09: 30

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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