Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

Galataport İstanbul Basın DavetiTarih : 25 TemmuzYer : Galataport İstanbul Tanıtım OfisiSaat : 10.00Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle YemeğiTarih : 25 TemmuzYer : Radisson Blu Hotel VadistanbulSaat : 12.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Galataport İstanbul Basın Daveti
Tarih : 25 Temmuz
Yer   : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Saat  : 10.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih : 25 Temmuz
Yer   : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  : 12.00
FLO Mağazacılık Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat  : 10.00
Pizza Pizza Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Swissötel Bosphorus,İstanbul
Saat  : 10.00

GASTROKÖY Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat  : 12.00
Japonya Devlet Nişanı Töreni
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Çırağan Sarayı
Saat  : 18.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 29 Temmuz
Yer   : Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat  : 19.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı

Tarih : 31 Temmuz
Yer   : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  : 09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos
Yer   : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat  : 09.00


İstanbul, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:05 Kaynak: DHA
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