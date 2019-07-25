İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GASTROKÖY Basın Toplantısı Tarih : 26 Temmuz Yer : Lifepark. Sarıyer/İstanbul Saat : 12.00 Japonya Devlet Nişanı Töreni Tarih : 26 Temmuz Yer : Çırağan Sarayı Saat : 18.00 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı Tarih : 29 Temmuz Yer : Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent Saat : 19.30 ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı Tarih : 31 Temmuz Yer : Ritz Carlton İstanbul/Şişli Saat : 09.00 Afet Direnci Araştırma Lansmanı Tarih : 5 Ağustos Yer : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul Saat : 09.00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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