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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

49 dakika önce

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube LansmanıTarih : 11 EylülYer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbulSaat : 10.00Mega Show- EVSİD basın toplantısıTarih : 11 EylülYer : Kolektif House Levent/İstanbulSaat : 10.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer   : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat  : 10.00

Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer   : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat  : 10.30

İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer   : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat  : 9.30

Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer   : Facebook İstasyon/Maslak
Saat  : 10.30

iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
yer   : Raffless Hotel/İstanbul
Saat  : 10.30

Swiss Days 2019
Tarih : 20-22 Eylül
Yer   : Yapı Kredi Bomontiada

10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer    : İzmir


Vakıf Emeklilik, İstanbul, Facebook, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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