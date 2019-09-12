İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Teknoloji Festivali
Tarih : 7-22 Eylül
Yer : ANKAmall AVM/Ankara
Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00
Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30
T.A.M Çözüm Merkezi Basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : TAM Çözüm Merkezi
Saat : 10.30
TÜSİAD/GÜNCEL EĞİLİMLER : SÜRDÜRÜLEBİLİR, AKILCI VE KAPSAYICI GELECEK
Tarih : 12 Eylül
Yer : Hilton/İstanbul
Saat : 9.00
İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30
Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı programının
Tarih : 12 Eylül
Yer : Joint Idea Kanyon, İstanbul
Saat : 14.00
Emirates Enerji Ödülleri
Tarih : 17 Eylül
Yer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat : 09.30
iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30
Swiss Days 2019
Tarih : 20-22 Eylül
Yer : Yapı Kredi bomontiada
Sensobright lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir