Son Dakika Haberleri: İş ve ekonomi dünyasının gündemi
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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

28 dakika önce

Teknoloji FestivaliTarih : 7-22 EylülYer : ANKAmall AVM/AnkaraEmirates Enerji ÖdülleriTarih : 17 EylülYer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza SalonuSaat : 09.30iRobot tanıtım lansmanıTarih : 19 EylülYer : Raffless Hotel/İstanbulSaat : 10.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Teknoloji Festivali

Tarih : 7-22 Eylül
Yer   : ANKAmall AVM/Ankara

Emirates Enerji Ödülleri

Tarih : 17 Eylül
Yer   : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat  : 09.30

iRobot tanıtım lansmanı

Tarih : 19 Eylül
Yer   : Raffless Hotel/İstanbul
Saat  : 10.30

Swiss Days 2019

Tarih : 20-22 Eylül
Yer   : Yapı Kredi bomontiada

Sensobright lansmanı

Tarih : 26 Eylül
Yer   : Divan İstanbul,Taksim
Saat  : 10.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir



İstanbul, Ankara, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
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