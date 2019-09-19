Son Dakika Haberleri: İş ve ekonomi dünyasının gündemi
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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

35 dakika önce

Teknoloji FestivaliTarih : 7-22 EylülYer : ANKAmall AVM/AnkaraSwiss Days 2019Tarih : 20-22 EylülYer : Yapı Kredi bomontiadaSensobright LansmanıTarih : 26 EylülYer : Divan İstanbul,TaksimSaat : 10.0010. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 9-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/Antalya2.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Teknoloji Festivali

Tarih : 7-22 Eylül
Yer   : ANKAmall AVM/Ankara

Swiss Days 2019

Tarih : 20-22 Eylül
Yer   : Yapı Kredi bomontiada

Sensobright Lansmanı

Tarih : 26 Eylül
Yer   : Divan İstanbul,Taksim
Saat  : 10.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir




Yapı Kredi Bankası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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