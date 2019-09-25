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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

2 saat önce

Sensobright LansmanıTarih : 26 EylülYer : Divan İstanbul,TaksimSaat : 10.0010. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 9-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/Antalya2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmir.

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Sensobright Lansmanı

Tarih : 26 Eylül
Yer   : Divan İstanbul,Taksim
Saat  : 10.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir




İstanbul, Türkiye, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
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