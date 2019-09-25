İş ve ekonomi dünyasının gündemi
2 saat önce
Sensobright LansmanıTarih : 26 EylülYer : Divan İstanbul,TaksimSaat : 10.0010. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 9-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/Antalya2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmir.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
Sensobright Lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı İstanbullular gece boyu tam 26 artçı sarsıntıyla sallandı! Motosiklet sürücüsü, trafikte taksideki kadının elini tuttu AK Partili Numan Kurtulmuş: Güvenli Bölge'nin derinliği 30 kilometre olacak