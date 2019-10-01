İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon
Tarih : 1 Ekim
Yer : İstanbul Mercure Otel
Saat : 10.00
InGame Group ve Ay Yapım
Tarih : 1 Ekim
Yer : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal
Saat : 11.00
Tamoniki.com Basın Toplantısı
Tarih : 1 Ekim
Yer : Wyndham Grand Levent, Hezarfen Salonu
Saat : 10.30
Hitit Bilişim Crane Cargo Lansmanı
Tarih : 2 Ekim
Yer : Mövenpick Hotel, Levent
Saat : 9.30
İstanbul Moda Konferansı
Tarih : 2-3 Ekim
Yer : Çırağan Sarayı,Balo salonu
Saat : 8.30-17.00
AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı
Tarih : 2-5 Ekim
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00
CDEK CIS E-Commerce Summit 2019
Tarih : 3 Ekim
Yer : @meeting/ Maslak Sun Plaza
Saat : 10.00
Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
Tarih : 3 Ekim
Yer : Sheraton Grand İstanbul,Ataşehir
Saat : 14.30
BKM Bilgi Güvenliği Basın Toplantısı
Tarih : 7 Ekim
Yer : Hotel Les Ottomans, Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30
FASHION ON THE FEST
Tarih : 7 Ekim
Yer : Feriye Palace
Saat : 11.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 8-9 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı