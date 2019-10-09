İş ve ekonomi dünyasının gündemi

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı Tarih : 15 Ekim Yer : Türk-Alman Üniversitesi Saat : 10.30

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütüne iki seçenek: Ya kaçarlar ya da durdurmak zorunda kalırız