İş ve ekonomi dünyasının gündemi

10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni
Tarih : 8 Ekim
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Saat : 19.00
Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Zorlu PSM
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
Tarih : 9 Ekim
Yer : Boğaziçi Üniversitesi, Albett Long Hall
Saat : 10.00
GE Sağlık Türkiye, Sephora Türkiye ve Ups Basın Daveti
Tarih : 9 Ekim
Yer : Sofa Hotel,Hallarts Salonu/Nişantaşı
Saat : 10.30
Erka Turizm Basın Toplantısı
Tarih : 9 Ekim
Yer : Feriye
Saat : 12.00
Yetenek Yönetimi Konferansı
Tarih : 10 Ekim
Yer : Crown Plaza Asia, İstanbul
Saat : 10.00
KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı
Tarih : 10 Ekim
Yer : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu
Saat : 11.00
Istanbul Jewelry Show
Tarih : 10-13 Ekim
Yer : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat : 11.30
ALUEXPO 2019
Tarih : 10-12 Ekim
Yer : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat : 10.00-18.00
Sensobright Basin Toplantısı
Tarih : 11 Ekim
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 10.00
MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı
Tarih : 14 Ekim
Yer : The Ritz-Carlton Istanbul
Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Quasar İstanbul
Saat : 09.00
Antwell İyi Yaşam Evleri Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : 10.00
Saat : Antwell, Üsküdar
"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Türk-Alman Üniversitesi
Saat : 10.30
BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat : 10.45
Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer : SALT Galata, Oditoryum
Saat : 19.00
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık
Yer : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı