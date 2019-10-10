Son Dakika Haberleri: İş ve ekonomi dünyasının gündemi
Son Dakika Ekonomi İş ve ekonomi dünyasının gündemi

İş ve ekonomi dünyasının gündemi

1 saat önce

Mercedes-Benz Fashion WeekTarih : 8-11 EkimYer : Zorlu PSMTÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve SergisiTarih : 8-11 EkimYer : Antalya,BelekYetenek Yönetimi KonferansıTarih : 10 EkimYer : Crown Plaza Asia, İstanbulSaat : 10.00KAGİDER ve Tuborg Basın ToplantısıTarih : 10 EkimYer : Conrad İstanbul, Jr.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Mercedes-Benz Fashion Week

Tarih : 8-11 Ekim

Yer   : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim

Yer   : Antalya,Belek

Yetenek Yönetimi Konferansı

Tarih : 10 Ekim

Yer   : Crown Plaza Asia, İstanbul

Saat  : 10.00

KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı

Tarih : 10 Ekim

Yer   : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu

Saat  : 11.00

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim

Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi

Saat  : 11.30

ALUEXPO 2019

Tarih : 10-12 Ekim

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy

Saat  : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı

Tarih : 11 Ekim

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı

Tarih : 14 Ekim

Yer   : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Quasar İstanbul

Saat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Türk-Alman Üniversitesi

Saat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili

Saat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine

Tarih : 15 Ekim

Yer   : SALT Galata, Oditoryum

Saat  : 19.00

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand,Levent

Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent

Saat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Mercedes Benz, İstanbul, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:17 Kaynak: DHA
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