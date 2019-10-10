İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 EkimYer : Zorlu PSM
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve SergisiTarih : 8-11 EkimYer : Antalya,Belek
Yetenek Yönetimi Konferansı
Tarih : 10 EkimYer : Crown Plaza Asia, İstanbulSaat : 10.00
KAGİDER ve Tuborg Basın ToplantısıTarih : 10 EkimYer : Conrad İstanbul, Jr. Balo SalonuSaat : 11.00
Istanbul Jewelry ShowTarih : 10-13 EkimYer : CNR Expo, Istanbul Fuar MerkeziSaat : 11.30
ALUEXPO 2019Tarih : 10-12 EkimYer : İstanbul Fuar Merkezi, BakırköySaat : 10.00-18.00
Sensobright Basin ToplantısıTarih : 11 EkimYer : Divan İstanbul, TaksimSaat : 10.00
MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansıTarih : 14 EkimYer : The Ritz-Carlton Istanbul
Quasar Basın ToplantısıTarih : 15 EkimYer : Quasar İstanbulSaat : 09.00
"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı
Tarih : 15 EkimYer : Türk-Alman ÜniversitesiSaat : 10.30
BREF ile Kıyılarda Temizlik DalgasıTarih : 15 EkimYer : Kilyos Kısırkaya SahiliSaat : 10.45
Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı ÜzerineTarih : 15 EkimYer : SALT Galata, OditoryumSaat : 19.00
Foriba ve SovosTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand,LeventSaat : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : E-Spor Arena, MaslakSaat : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkYer : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka KonferansıTarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı