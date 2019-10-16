İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,LeventSaat : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : E-Spor Arena, MaslakSaat : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkYer : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka KonferansıTarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı