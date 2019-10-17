Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu Tarih : 17 EkimYer : The Marmara Otel, TaksimSaat : 10.0017.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu

Tarih : 17 Ekim

Yer   : The Marmara Otel, Taksim

Saat  : 10.00

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Tarih : 17-18 Ekim

Yer   : Mövenpick Hotel İstanbul

TEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın Toplantısı

Tarih : 18 Ekim

Yer   : Çırağın Oteli- Enderun Salonu

Saat  : 11.00

TBF ve ING Türkiye

Tarih : 18 Ekim

Yer   : Shangri-La Bosphorus

Saat  : 11.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri

Tarih : 19-20 Ekim

Yer   : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSA

Saat  : 11.00-18.00

Sonbahar Temalı Çerçeve Atölyesi

Tarih : 19-20 Ekim

Yer   : Trumpland Wii Sahnesi

Saat  : 14.00-16.00

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim

Yer   : Soho House Istanbul

Saat  : 19.00

INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbul

Saat  : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Sapanca

Saat  : 08.30

Solar İstanbul 2020

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy

Saat  : 09.30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Marmara, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı
Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]