Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1 saat önce

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz EtkinliğiTarih : 21 EkimYer : Soho House IstanbulSaat : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim

Yer   : Soho House Istanbul

Saat  : 19.00

INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbul

Saat  : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Sapanca

Saat  : 08.30

Solar İstanbul 2020

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy

Saat  : 09.30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Four Seasons Hotel, Soho House, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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