İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği
Tarih : 21 Ekim
Yer : Soho House IstanbulSaat : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.30Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : E-Spor Arena, MaslakSaat : 09.002. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmirEndüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 10.00-18.00Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkMarka KonferansıTarih : 18-19 AralıkYer : Çırağan Sarayı