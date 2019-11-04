İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

"5. İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık" Söyleşisi
Tarih : 4 Kaısm PazartesiYer : Sabancı Üniversitesi Minerva PalasSaat : 18: 00 – 20: 00 Kadir Has Üniversitesi "Anadolu'nun HAS İnsanları" etkinliğiTarih : 4 Kasım 2019 PazartesiYer : Kadir Has Üniversitesi D BlokSaat : 10: 30 TÜREB Rüzgar Enerjisi KongresiTarih : 5 Kasım 2019 SalıYer : Sheraton Otel AnkaraSaat : 09: 00 – 17: 30 İMSAD 9. Uluslararası İnşaatta Kalite ZirvesiTarih : 5 Kasım 2019 SalıYer : Swiss Otel BoshorusSaat : 08: 00 – 17: 15 KALKINMA YATIRIM BANKASI BASIN TOPLANTISITarih : 5 Kasım 2019 SalıYer : İ.Ü. Sosyal Tesisleri/ BaltalimanıSaat : 09: 30 Adana Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe FuarlarıTarih : 5 Kasım 2019 SalıYer : Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre MerkeziSaat : 12: 00 – 13: 00 TOSB İnovasyon Merkezi "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansmanıTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : TOSB Konferans SalonuSaat : 09: 30 – 13: 00 BRAND WEEK - SN. EKREM İMAMOĞLU Basın ToplantısıTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Zorlu PSM, touchéSaat : 10: 00 – 11: 30 TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik KongresiTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Kadir Has ÜniversitesiSaat : 09: 30 – 17: 00 TÜSİAD "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" EtkinliğiTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Intercontinental Otel Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi 'Netbeat' Lansman DavetiTarih : 6 – 7 Kasım 2019Yer : Vodafone Akıllı Köy/ Kuşadası HiltonSaat : 15: 00 Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın ToplantısıTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Divan OtelSaat : 10.00 Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın ToplantısıTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Wyndham OtelSaat : 09: 00 – 11: 30 11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" davetiTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : İstanbul Elite World OtelSaat : 09: 00 – 15: 00 Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" EtkinliğiTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Kanyon Alışveriş Merkezi Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansıTarih : 7-8 Kasım 2019Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi KonferansıTarih : 08 Kasım 2019 CumaYer : MÜSİAD GENEL MERKEZSaat : 09: 45 – 16: 30 Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın DavetiTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : Four Seasons Bosphorus OtelSaat : 10.00 – 12.00 SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,Tarih : 9 Kasım 2019 CumartesiYer : Salt BeyoğluSaat : 11: 00
Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00 Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00 Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı