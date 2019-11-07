İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları
Tarih : 7 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Elite World OtelSaat : 09: 00 – 15: 00 Öğrenciler ve Eğitime Erişim PaneliTarih : 7 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Minerva HanSaat : 10: 00 – 13: 00 Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın ToplantısıTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Divan OtelSaat : 10.00 Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın ToplantısıTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Wyndham OtelSaat : 09: 00 – 11: 30 11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" davetiTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : İstanbul Elite World OtelSaat : 09: 00 – 15: 00 Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" EtkinliğiTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer : Kanyon Alışveriş Merkezi Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansıTarih : 7-8 Kasım 2019Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Mersin Fooddays FuarıTarih : 7 – 10 Kasım 2019Yer : Mersin CNR Expo Kağıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın ToplantısıTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : Hilton Istanbul BosphorusSaat : 10: 00 – 12: 00 Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi KonferansıTarih : 08 Kasım 2019 CumaYer : MÜSİAD GENEL MERKEZSaat : 09: 45 – 16: 30 Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın DavetiTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : Four Seasons Bosphorus OtelSaat : 10.00 – 12.00 SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,Tarih : 9 Kasım 2019 CumartesiYer : Salt BeyoğluSaat : 11: 00
Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Wyndham Hotel-AnkaraSaat : 08: 00 – 17: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı