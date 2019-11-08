Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

8 saat önce

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat : 10.00-18.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 Hall

Saat  : 10.00-18.00

IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansı

Tarih : 7-8 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Mersin Fooddays Fuarı

Tarih  : 7 – 10 Kasım 2019

Yer     : Mersin CNR Expo

Kağıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın Toplantısı

Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus

Saat  : 10: 00 – 12: 00

Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı

Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer     : MÜSİAD GENEL MERKEZ

Saat   : 09: 45 – 16: 30

Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti

Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel

Saat   : 10.00 – 12.00

SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,

Tarih  : 9 Kasım 2019 Cumartesi

Yer     : Salt Beyoğlu

Saat   : 11: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Ritz Carlton Otel

Saat  : 10: 30 – 15: 00

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Wyndham Hotel-Ankara

Saat  : 08: 00 – 17: 00

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


İstanbul, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
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