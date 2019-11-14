İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni
Tarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Borsa İstanbulSaat : 08: 45 – 11: 30 TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansıTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : InterContinental İstanbul OtelSaat : 08: 30 – 15: 30 BİLGİ & Workinton İş Birliği LansmanıTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Levent 199Saat : 19: 30 – 21: 30 ECHO SUMMIT E-Ticaret ZirvesiTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Hilton İstanbul BomontiSaat : 08: 30-18.30 İZODER 5. Yalıtım SemineriTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Shimall Otel ve Kongre Merkezi Design Week Turkey 2019 ( (Türkiye Tasarım Haftası)Tarih : 14 – 17 Kasım 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 10: 00 – 18: 15 8. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarımı Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödülleri (Design Week)Tarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 17: 00 – 18: 00
Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance(CEF) Dünya Bankası Ekonomisti Aslı Demirgüç KonferansıTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Sabancı CenterSaat : 12: 00 – 15: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00 İstanbul İhracatçı Birlikleri Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül TöreniTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Plaza Otel - KurtköySaat : 19: 00 – 21: 30 İstinye Üniversitesi 2020'ye girerken Türkiye ve dünya ekonomisi konferansıTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : İstinye Üniversitesi Topkapı KampusuSaat : 16: 45 – 18: 30 EMIB - III. Hayatımız Maden ÇalıştayıTarih : 16 Kasım 2019 CumartesiYer : İzmir Swiss HotelSaat : 09.00 – 22: 00 VEX Robotics TurnuvasıTarih : 16 Kasım 2019 CumartesiYer : Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH KampüsSaat : 12: 00 İstanbul Ticaret Odası (İTO) 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitap tanıtımı davetiTarih : 17 Kasım 2019 PazarYer : Kapalıçarşı – Nuruosmaniye kapısıSaat : 14: 00 – 16: 00
4. Türkiye Sermaye Piyasaları KongresiTarih : 19 – 20 Kasım 2019Yer : Wyndham GrandSaat : 09: 00 – 19: 00 Uluslararası Leasing KonferansıTarih : 20 – 21 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt Otel
Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 – 19: 00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı EtkinliğiTarih : 22 -23 Ksım 2019Yer : Grand Hyatt Otel Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat : 11: 00 – 13: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı