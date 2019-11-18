Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

4. Türkiye Sermaye Piyasaları KongresiTarih : 19 – 20 Kasım 2019Yer : Wyndham GrandSaat : 09: 00 – 19: 00 Uluslararası Leasing KonferansıTarih : 20 – 21 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt OtelMobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 –...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Tarih : 19 – 20 Kasım 2019

Yer    : Wyndham Grand

Saat  : 09: 00 – 19: 00

Uluslararası Leasing Konferansı

Tarih : 20 – 21 Kasım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

Mobile Fest Etkinliği

Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

Saat  : 09: 00 – 19: 00

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği

Tarih : 22 -23 Ksım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

Siber Asist Basın Lansmanı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Saat  : 11: 00 – 13: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4 - 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:02 Kaynak: DHA
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