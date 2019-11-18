İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Tarih : 19 – 20 Kasım 2019
Yer : Wyndham GrandSaat : 09: 00 – 19: 00 Uluslararası Leasing KonferansıTarih : 20 – 21 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt Otel
Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 – 19: 00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı EtkinliğiTarih : 22 -23 Ksım 2019Yer : Grand Hyatt Otel Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat : 11: 00 – 13: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı