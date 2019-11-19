İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı

Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Yer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Diabet ve Obezite Vakfı 10'uncu Ulusal Obezite Kongresi

Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Basın Toplantısı

TEV ve Visa, "Gençler Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" etkinliği

Doğtaş "Tasarım ve Uyum" basın toplantısı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!

ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak