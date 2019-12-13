İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

TURCOMONEY Ödül TöreniTarih : 16 Aralık 2019 PazartesiYer : WOW Otel İstanbulSaat : 19: 00 – 23: 00BP Türkiye KSS lansmanı Basın ToplantısıTarih: 16 Aralık 2019 PazartesiYer: Raffles İstanbulSaat: 19.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

TURCOMONEY Ödül Töreni

Tarih : 16 Aralık 2019 Pazartesi

Yer    : WOW Otel İstanbul

Saat  : 19: 00 – 23: 00

BP Türkiye KSS lansmanı Basın Toplantısı

Tarih: 16 Aralık 2019 Pazartesi

Yer: Raffles İstanbul

Saat: 19.30

Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Göç Paneli

Tarih : 16 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü

Saat  : 10: 00 – 12: 00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Swissotel The Bosphorus

Saat  : 13: 30 – 17: 00

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Yeditepe Üniversitesi

Saat  : 10: 00 – 18: 00

Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi

Tarih :   17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Cinemaximum Kanyon

Saat  : 10: 00 – 13: 00

Tatilbudur.com Basın Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : The Ritz Carton Otel

Saat  : 10: 00 – 11: 00

UNIDO Demonstrasyon Projesi İstanbul Tematik Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : İstanbul Fairmont Quasar

Saat  : 09: 00 – 16: 00

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı

Tarih : 17- 18 Aralık 2019

Yer    : Teknokent ARI

Saat  : 10: 00 – 16: 00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman Daveti

Tarih : 18 Aralık 2019, Çarşamba

Yer    : St. Regis İstanbul

Saat  : 09: 30 – 11: 30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli

Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba

Yer    : Polat Bosphorus Otel

Saat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)

Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Swissotel

Saat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Kolektif House

Saat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Feriye Palace

Saat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Taksim Point Otel

Saat  : 09: 30 – 13: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın Daveti

Tarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


İstanbul, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor

Son Dakika Haberleri
22:53 Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor - Son Dakika Ekonomi
22:51 Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3) - Son Dakika Ekonomi
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Son Dakika Ekonomi
22:18 DEİK Başkanı Olpak'tan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
22:02 Kamuya ait sigorta şirketleri TVF çatışında birleşiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]