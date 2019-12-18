İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar KonferansıTarih : 17- 18 Aralık 2019Yer : Teknokent ARISaat : 10: 00 – 16: 00Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer : St. Regis İstanbulSaat : 09: 30 – 11: 30Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih :

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı

Tarih : 17- 18 Aralık 2019

Yer    : Teknokent ARI

Saat  : 10: 00 – 16: 00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman Daveti

Tarih : 18 Aralık 2019, Çarşamba

Yer    : St. Regis İstanbul

Saat  : 09: 30 – 11: 30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli

Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba

Yer    : Polat Bosphorus Otel

Saat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)

Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Swissotel

Saat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Kolektif House

Saat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Feriye Palace

Saat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Taksim Point Otel

Saat  : 09: 30 – 13: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın Daveti

Tarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


ODTÜ Teknokent, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:05 Kaynak: DHA
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