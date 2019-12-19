İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri FuarıTarih : 19 - 21 Aralık 2019Yer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 09:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı

Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri Fuarı

Tarih : 19  - 21 Aralık 2019

Yer    : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 09: 00 – 17: 00

2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Sabancı Üniversitesi

Saat  : 18: 00 – 20: 00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Swissotel

Saat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Kolektif House

Saat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Feriye Palace

Saat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Point Otel

Saat  : 09: 30 – 13: 00

Cupcake 19 Festivali

Tarih : 20 Aralık 2019 Cuma

Yer    :   İstinye Üniversitesi

Saat  : 11: 15 – 12: 15

Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti

Tarih : 21 Aralık 2019 Cumartesi

Yer    : İstanbul Kongre Merkezi

Saat  : 12: 00 – 16: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30

Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019

Tarih : 24 Aralık 20198 Salı

Yer    : Wyndham Grand İstanbul

Saat  : 09: 30 – 11.30

OPPO Medya Buluşması Daveti

Tarih : 26 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : The Stay Bosphorus Hotel

Saat  : 09: 30 – 12: 00

İKMİB - Günü kurtar Basın Daveti

Tarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


İstanbul, Ece Ege, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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