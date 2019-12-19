İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş