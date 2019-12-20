İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

Cupcake 19 FestivaliTarih : 20 Aralık 2019 CumaYer : İstinye ÜniversitesiSaat : 11: 15 – 12: 15Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer : İstanbul Kongre MerkeziSaat : 12: 00 – 16: 00Türk Hava Yolları / ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer :

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Cupcake 19 Festivali

Tarih : 20 Aralık 2019 Cuma

Yer    : İstinye Üniversitesi

Saat  : 11: 15 – 12: 15

Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti

Tarih : 21 Aralık 2019 Cumartesi

Yer    : İstanbul Kongre Merkezi

Saat  : 12: 00 – 16: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30

Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019

Tarih : 24 Aralık 20198 Salı

Yer    : Wyndham Grand İstanbul

Saat  : 09: 30 – 11.30

OPPO Medya Buluşması Daveti

Tarih : 26 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : The Stay Bosphorus Hotel

Saat  : 09: 30 – 12: 00

İKMİB - Günü kurtar Basın Daveti

Tarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:01 Kaynak: DHA
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