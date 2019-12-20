İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cupcake 19 Festivali
Tarih : 20 Aralık 2019 CumaYer : İstinye ÜniversitesiSaat : 11: 15 – 12: 15Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer : İstanbul Kongre MerkeziSaat : 12: 00 – 16: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer : Istanbul Congress Center – ICCSaat : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 Aralık 20198 SalıYer : Wyndham Grand İstanbulSaat : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması DavetiTarih : 26 Aralık 2019 PerşembeYer : The Stay Bosphorus HotelSaat : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00