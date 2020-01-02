İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı