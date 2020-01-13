İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 OcakYer : Henüz belli değilSaat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00
İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer : Teknokent ARI 3 BinasıSaat : 09.30-11.30
HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya
Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat : 09.00- 11.15
ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer : Wyndham Grand LeventSaat : 10.00-11.30
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30