İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

TEDAD basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : FeriyeSaat : 09.00Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C BlokSaat : 10.00-12.00İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer : Teknokent ARI 3 BinasıSaat : 09.30-11.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

TEDAD basın toplantısı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Feriye

Saat  : 09.00

Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C Blok

Saat  : 10.00-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Teknokent ARI 3 Binası

Saat  : 09.30-11.30

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü

Saat  : 12.00

Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmaları

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Eyüp Bahariye Mevlevihanesi

Saat  : 18.00-21.00

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal

Saat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Wyndham Grand Levent

Saat  : 10.00-11.30

TÜRKONFED basın daveti

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Grand Hyatt İstanbul

Saat  : 13.30-16.00

İstikbal "Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması" basın daveti

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Feriye Sinema

Saat  : 17.00-19.00

TÜSİAD-Koç "2020 Yılında Türkiye Ekonomisi" konferansı

Tarih : 17 Ocak

Yer   : The Marmara Taksim Hotel

Saat  : 09.30-12.00

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri

Tarih : 17 Ocak

Yer   : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, Odakule

Saat  : 15.00-17.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

Tarih : 22-23 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, ODTÜ Teknokent, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
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