İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

10 dakika önce

İstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziTÜGİAD Genel Merkez basın toplantısıTarih : 22 OcakYer : TÜGİAD Genel Merkezi- MaslakSaat : 10.00ACE of M.I.C.E.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

İstanbul Mobilya Show

Tarih : 21-24 Ocak

Yer   : WOW Otel

Saat  : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı

Tarih : 21-26 Ocak

Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısı

Tarih : 22 Ocak

Yer   : TÜGİAD Genel Merkezi- Maslak

Saat  : 10.00

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

Tarih : 22-23 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

TEGV 25. kuruluş yılı kutlaması

Tarih : 23 Ocak

Yer   : Pera Müzesi

Saat  : 18.00-20.30

MSC Cruises Basın Toplantısı

Tarih : 23 Ocak

Yer   : PORTAXE, Balta Limanı

Saat  : 18.00

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Saat  : 10.00-11.30


İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
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