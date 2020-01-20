İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Mobilya Show
Tarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00
CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısıTarih : 22 OcakYer : TÜGİAD Genel Merkezi- MaslakSaat : 10.00
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
TEGV 25. kuruluş yılı kutlamasıTarih : 23 OcakYer : Pera MüzesiSaat : 18.00-20.30
MSC Cruises Basın ToplantısıTarih : 23 OcakYer : PORTAXE, Balta LimanıSaat : 18.00
Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 Ocak
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 Şubat
Saat : 10.00-11.30