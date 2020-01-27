İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.30Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer : Raffles Otel İstanbulTÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer : Divan İstanbul, TaksimSaat : 09.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

TOBB İşbirliği Basın Toplantısı

Tarih : 28 Ocak

Yer   : TOBB Hizmet Binası

Saat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Yer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısı

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye

Saat  : 19.00

Domino's Basın Toplantısı

Tarih : 30 Ocak

Yer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu

Saat  : 09.30-12.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi


İstanbul, Taksim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık
Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:35:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]