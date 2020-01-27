İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreni
Tarih : 28 OcakYer : Çırağan SarayıSaat : 09.00-11.00
INC Tarım KonferansıTarih : 28 OcakYer : Conrad Oteli, Balo SalonuSaat : 09.00-14.30
NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.30
Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer : Raffles Otel İstanbul
TÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer : Divan İstanbul, TaksimSaat : 09.15
Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesiTarih : 29 OcakYer : Hilton İstanbul Bosphorus, HarbiyeSaat : 19.00
Domino's Basın ToplantısıTarih : 30 OcakYer : Raffles Otel Istanbul, Orkide SalonuSaat : 09.30-12.30
Emitt FuarıTarih : 30 OcakYer : TÜYAP Beylikdüzü İstanbulSaat : 11.00-17.00
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatSaat : 10.00-11.30
Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, Levent
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi