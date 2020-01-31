İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
6 saat önce
ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton / Cam SalonSaat : 10.00-11.30Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventTSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer :
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
ORKA Holding Basın daveti
Tarih : 4 Şubat
Yer : Pullman İstanbul
Airport Otel
Saat : 10.30
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Ritz Carlton/ Cam
Salon
Saat : 10.00-11.30
Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton
Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00
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