İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

7 saat önce

ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton / Cam SalonSaat : 10.00-11.30Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventTSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer :

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

ORKA Holding Basın daveti

Tarih : 4 Şubat

Yer   : Pullman İstanbul Airport Otel

Saat  : 10.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Ritz Carlton/ Cam Salon

Saat : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısı

Tarih : 12 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Saat  : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 8.30- 18.00


İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
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